Google führt neue Verknüpfungen für die Suche-App ein

Kaum haben wir über Neuerungen in der Google-App berichtet, werden direkt weitere neue Funktionen offiziell angekündigt. Google packt jetzt neue Verknüpfungen in die Google-App für Android, damit der Nutzer noch schneller Zugriff auf diverse Funktionen erhält. Beispielsweise auf Restaurants, TV-Shows, Sportergebnisse, die Flugsuche, eigene Mails, Kalendereinträge und vieles mehr.

Google kann natürlich anhand der unzählbaren Nutzerdaten genau in Erfahrung bringen, welche Verknüpfungen für Nutzer bei einer solchen Funktion wirklich interessant sind und daher schneller erreichbar sein sollten. So sieht man beispielsweise im Entertainment-Tab, welche Filme im Kino in der Nähe laufen und welche TV-Shows anstehen. Dort lässt sich auch tiefer einsteigen, in Reviews zu neuen Filmen oder Inhalte wie Interviews.

Verfügbar ist die Neuerung innerhalb der Google-App und auch in der mobilen Suche im Web, leider aber vorerst nur für US-Nutzer. Früher oder später dann auch bei uns, da können wir sicher sein.

[via Keyword]