Google Play Store: Weitere Neuerung für die Kategorien aufgetaucht

Google überarbeitet den Play Store aktuell an vielen Ecken und Enden, wir hatten schon über zahlreiche Neuerungen berichten können und die nächste scheint schon wieder aufgetaucht zu sein. Man kann ja nun Fan davon sein oder nicht, doch der Play Store schaut eventuell bei dem ein oder anderen Nutzer aufgrund der zahlreich getesteten Neuerungen aktuell anders als bei anderen Nutzern aus. Jetzt testet Google eine Aufteilung der Kategorien.

Derzeit solltet ihr noch zwei Kategorien auf der Startseite sehen, einmal gibt es die „Apps & Spiele“-Kategorie und dann auch noch „Filme, Musik und Bücher“. Genau hier folgt die Aufteilung in Zukunft, wobei ich das tatsächlich für sinnvoller halte. Google testet derzeit die Aufteilung der Kategorien in ihre einzelnen Punkte, statt zwei Menüs gibt es dann also fünf Stück.

Google überarbeitet unter anderem den Bereich „Meine Apps & Spiele“ sehr stark, es gibt auch verbesserte Suchvorschläge, Infos bei Deals werden besser angezeigt und die Top-Funktionen auf der Produktseite einer App ist ja auch noch nicht sehr alt.

