Bekannt war das Gerät nun schon seit x Wochen, einfach weil es unter einem anderen Namen in Asien vorgestellt wurde und eben dann als Honor 8 Pro erst in Russland sowie jetzt Deutschland. 549 Euro wird das neue Smartphone kosten, damit steht es mehr oder weniger in Konkurrenz zum Huawei P10

Insgesamt erinnert es auch stark an das Honor 8 (zum Testbericht), ist nur etwas besser ausgestattet. Zu den wichtigsten Eckdaten zählen mit Sicherheit der noch stärkere Kirin 960 (statt 950), das 5,7″ QHD Display und die 6 GB RAM Arbeitsspeicher. Beim Datenspeicher ebenso ein Plus, jetzt gibt es 64 GB (wie auch im Premium-Modell*) und der Akku ist auf 4000 mAh angewachsen.

Volle Hütte also, zu weiteren Eckdaten zählen WiFi ac, USB Type C, Bluetooth 4.2, GPS, Dual-SIM, Android 7, ein microSD-Slot, LTE, eine 8 MP Frontkamera und die Dual-Kamera mit 12 MP an der Rückseite. Letztere macht sicher wie bei der P10-Serie echt gute Monochrom-Fotos, kann einen Weitwinkel bieten und dreht Videos in bis zu 4K.

Man wird das neue Smartphone demnächst kaufen können, in Deutschland natürlich in den üblichen Shops und vermutlich bald direkt in der vMall.

Hands-on des Honor 8 Pro