Selbst bei mir in Zwickau sind die Geräte verfügbar, das Galaxy S8 steht in seiner normalen Variante und auch als Galaxy S8+ bereits ab Lager zur Abholung bereit. Wer sich also längst für dieses Android-Smartphone entschieden hat, kann sich jetzt auf die Socken machen.

Unser Testbericht ist längst nicht fertig (dafür das Hands-on), ich nutze das Galaxy S8 nun allerdings derzeit jeden Tag ausgiebig und bin insgesamt doch sehr zufrieden. Eine Stärke ist ganz klar die Kamera, zudem ist die Bauart des edge-Displays einfach cool. Weniger begeistert bin ich vom Fingerabdrucksensor, zudem hat das neue Displayformat keinerlei praktische Vorteile gegenüber sonst üblichen Displays.

Über die sonstige Hardware muss man eigentlich keine Worte mehr verlieren, es steckt hier selbstverständlich die aktuell bestmögliche Smartphone-Hardware unter der Haube. Die recht klein ausfallenden Akkus können im Test übrigens durchaus doch überzeugen, die Laufzeit übertrifft die des Huawei P10.

Einen letzten Tipp noch zur Farbe, denn das schwarze Modell würde ich nicht unbedingt empfehlen. Es sieht schlicht weniger hochwertig aus und gibt Fingerabdrücke optisch leider sehr gut wieder.

