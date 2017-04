Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Einen kleinen Farbstich haben viele Displays, mal etwas gelblich, mal etwas bläulich, meist ist das aber nicht bzw. nur im direkten Vergleich mit anderen Geräten zu erkennen. Ein jetzt aufgetauchtes und vermeintliches Problem des Galaxy S8 ist aber mehr als deutlich wahrnehmbar.

Erste Bilder kursieren im Netz, die Galaxy S8-Geräte mit einem stark rötlichen Display zeigen. Samsung tut das noch als ein schlichtes Problem der Konfiguration ab, die Nutzer könnten die Darstellung des Displays selbst über die Systemeinstellungen regeln und entsprechend anpassen.

Die offensichtlich starke Verfärbung macht zunächst aber nicht den Eindruck nur eine Einstellungssache zu sein, viel mehr wirkt das Display schlecht produziert. Erste Besitzer der Geräte berichten vom erfolgreichen Besuch eines Samsung Service-Centers, wo ihnen der Gerätetausch angeboten wurde. Wirklich nötig scheint das letzten Endes aber tatsächlich nicht zu sein.

Man liest bereits von Nutzern (1/2/3), dass es tatsächlich unterschiedlichste Abweichungen beim Display gibt und diese per Konfiguration ausgeglichen werden können. Richtig interessant wird es beim Blick in das Video zum Samsung Galaxy S8 Battery Safety Check. Mehrere Geräte sind gleichzeitig zu sehen, manche wirken bläulich/weiß und andere wiederum rötlich. Also alles nur eine Sache der Kalibrierung?

