Andy Rubin wird in Kürze sein neues Android-Smartphone vorstellen, das geht nun aus durchaus vertrauenswürdigen Quellen hervor. Rubin teaserte bereits vor einigen Tagen sein neues Smartphone an, auf diesem Foto war durchaus das Betriebssystem bereits zu erkennen. Natürlich setzt der Android-Erfinder auf sein eigenes Betriebssystem, obwohl Andy Rubin nun seit einigen Jahren bei Google raus ist.

Eric Schmidt bestätigte inzwischen, dass Rubins neues Smartphone mit Android läuft. Und da Eric Schmidt sonst nicht allzu viel zu Android-Geräten postet, eigentlich in den letzten Monaten gar nichts, riecht das für mich nach einer engen Zusammenarbeit zwischen Andy Rubins Unternehmen und Google.

Phenomenal new choices for Android users coming very soon. An example! https://t.co/3fwvYl6vlu

— Eric Schmidt (@ericschmidt) March 29, 2017