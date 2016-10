Nach aktuellen Berichten plant Amazon in Europa ein Internet Service Provider zu werden, der Breitbandinternet samt zusätzlichen Produkten bereitstellen will. Amazon wird vermutlich hierzulande keine Kabel ziehen, sondern eher auf bestehende Leitungen aufschalten und diese daher mieten wollen, könnte aber samt den Prime-Diensten ein interessantes Paket an den Start bringen. Bei uns weit verbreitet sind Provider samt klassischem TV-Angebot, Amazon könnte hier natürlich auf Prime Instant Video setzen.

Knapp 50 Euro bezahlt man aktuell für Prime je Jahr in Deutschland, zusammen mit einem Breitbandanschluss könnte Amazon ein ebenso attraktives Paket an den Start bringen, um so Kunden natürlich auch für den eigenen Online-Handel zu gewinnen. Amazon drückt sich bekanntlich in alle Märkte immer mit recht aggressiven Preisen.

Denkbar wäre zum Beispiel etwa der Internetanschluss samt Router, Fire TV Stick, Prime-Diensten und Tablet. Oder irgendwie so in der Art. Da wird man sich schon etwas einfallen lassen.

Konkret sind Großbritannien und Deutschland interessante Märkte für Amazon, wir werden das Thema in Zukunft natürlich aufmerksam verfolgen. Offizielle Kommentare von Amazon gibt es zu diesem Thema noch nicht.

[via Engadget, The Information]