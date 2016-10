Seit einiger Zeit bietet Google in Maps auch eine Taxi-Funktion an, welche nun auch ihren Weg in die mobile Suche finden wird. Gibt es bei euch in der Stadt bzw. Umgebung smarte Taxiunternehmen, wie etwa Uber oder auch mytaxi, dann lässt sich über Maps ein Fahrzeug finden bzw. auch rufen. Euch wird angezeigt, wie weit ein Taxi entfernt ist und mit welchen Fahrtkosten für eure gewünschte Route ungefähr zu rechnen ist.

Genau diese Funktion wird nun auch in die mobile Suche integriert, teilte Google beiläufig via Twitter mit. Es werden bei einer entsprechende Suche nach einem Ort oder einer Route die verfügbaren Fahrtunternehmen angezeigt, wie auch die Entfernung zum nächst verfügbaren Fahrzeug und natürlich der zu erwartende Fahrtpreis.

In Deutschland dauert das allerdings etwas länger, wir kennen ja die Probleme rundum Uber in Deutschland, alternativ bleibt doch das fast nur in Großstädten vertretene mytaxi. Nichts für mich, in meinem Provinznest mit über 80k Einwohner, uns bleibt weiterhin nur der klassische Anruf.

Und da ich eben weit weg von solchen Diensten wohne, kann ich in der Suche leider auch nicht checken, ob die Funktion bereits auch für deutsche Nutzer verfügbar ist.