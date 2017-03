Amazon will angeblich Mobilfunkanbieter in Deutschland werden

Ein exklusiver Bericht soll von den Plänen Amazons berichten, in denen es sich um den Markteintritt als Mobilfunkanbieter dreht. Informationen liegen der Wirtschafts Woche vor, kommentiert hat Amazon diese auf Nachfrage natürlich nicht. Amazon plant angeblich hinter verschlossenen Türen ein weiteres Tätigkeitsfeld aufzumachen, der US-Konzern will in Deutschland als Mobilfunkanbieter auftreten.

Aktuell vertreibt Amazon neben Smartphones* auch SIM-Karten, allerdings nicht als eigene Produkte. Genau das könnte sich aber bald ändern. Amazon Prime Wireless? Tolle Idee meinerseits. Aber mal Spaß beiseite, der deutsche Markt gibt meines Erachtens viel her. Kein Anbieter kann derzeit so richtig überzeugen oder die so attraktiven Angebote sind schlicht zu teuer.

Insgeheim hoffen wir natürlich auf Bewegung bei der Drosselung bzw. den Inklusivvolumen. Da ist zwar bereits Bewegung im Markt, doch ein bisschen Nachdruck durch einen weiteren Player sehen wir natürlich gern. Andererseits ist Amazon auf die vorhandenen Netze angewiesen und muss sich daher wohl mit den bestehenden Konzernen zwangsläufig an einen Tisch setzen.

Bestätigen sich diese Infos, wird Amazon mit Sicherheit hier wieder mehrere Produkte miteinander koppeln. Unbegrenztes Streaming von Musik und Filmen/Serien? Wäre ja mal richtig nice, könnte aber Probleme bzgl. Netzneutralität mit sich bringen.

