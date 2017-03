Android O: Sony macht drahtlose Audioübertragung für alle besser

Android O erhält neben zahlreichen offensichtlichen Verbesserungen auch ein paar Neuerungen unter der Haube, wofür sich Google auch externe Unterstützung ins Haus geholt hat. Sony war bzw. ist maßgeblich daran beteiligt, dass kompatible Bluetooth-Geräte in Zukunft mit einer deutlich höheren Qualität bei Tonübertragungen glänzen können.

Sony ist ohnehin seit Jahren ein starker Partner, bestätigte ein Google-Unternehmenssprecher gegenüber den Kollegen. Für Android lieferte der Hersteller bislang 30 Erweiterungen/Verbesserungen und 250 Bugfixes.

Sonys zu Android O beigesteuerter LDAC liefert mehr Daten über Bluetooth aus, sodass eine Bitrate von bis zu 990 Kbit/s möglich ist. Besserer Sound für drahtlose Kopfhörer/Lautsprecher ist das Ergebnis. Zwar schon jetzt in Sony-Geräten vorhanden, in Zukunft aber eben auch in allen anderen Android-Geräten.

Google bestätigte die Integration des von Sony beigesteuerten LDAC in den Open Source Code von Android.