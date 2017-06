Am Dienstag präsentiert OnePlus sein neuer 5er, welches schon jetzt in einem neuen Video gezeigt wird. OnePlus macht aus seinem neuen Flaggschiff keinen Hehl, schon vor der Präsentation landet zahlreiches Material im Netz und das scheint auch oftmals gewollt zu sein. Jetzt haben TheVerge ein Video veröffentlicht, in welchem wir das Smartphone erstmals so richtig in Echt sehen und wir bekommen noch weitere Einblicke.

Könnt ihr euch an den Prototyp erinnern, der vor einigen Wochen aufgetaucht war? Wir sahen zum größten Teil das Design des OnePlus 3T, nur eben mit einer Dualkamera. Der Besuch von TheVerge bei OnePlus zeigt, wie viele Prototypen es tatsächlich gab. Allein aufgrund der verbauten Kamera, denn natürlich braucht eine Dualkamera deutlich mehr Platz und das muss bei der Entwicklung des Gerätes bedacht werden.

Im Video wird auch bestätigt, dass das OnePlus 5 erneut teurer wird. Dazu gab es immer wieder Gerüchte in den letzten Wochen. Leider wird der genaue Preis nicht verraten (sicher aber um die 500 Dollar), das erfahren wir spätestens morgen. Spannend wird definitiv die Kamera sein, sie ist das Herzstück der Entwicklung gewesen.

Verraten wird aber mehr zur Kamera. Der Hauptsensor stammt von Sony und löst mit 16 MP auf, geschossen werden Fotos durch eine f/1.7 Blende. Die zweite Kamera (zuständig für Zoom) stammt ebenso von Sony, löst allerdings mit 20 MP auf und schießt durch eine f/2.7 Blende.

Schaut euch folgend das Video an, durchaus interessant für potenzielle Kunden des OnePlus 5 und eigentlich auch für jeden anderen an Technik interessierten Leser.

UPDATE: VentureBeat liefert uns noch ein weiteres Bild, diesmal ein Pressebild von Vorderseite und Rückseite.