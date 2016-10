Der auch einfach als BBM bekannte Blackberry Messenger bekommt in diesen Tagen für Android ein großzügiges Update mit diversen neuen Funktionen spendiert. Unter anderem will man eine Art kleines soziales Netzwerk in den BBM integrieren, ab sofort können Nutzer jetzt nämlich auch Fotos in Feeds teilen, diese Feeds können quasi all eure Kontakte einsehen. Ebenso lassen sich jetzt Videos in BBM Channels posten, allerdings nur von den Admins der Channels.

Befristete Nachrichten werden nun standardmäßig nach 25 Sekunden automatisch entfernt, weiterhin lässt sich diese Zeit verändern. Des Weiteren lassen sich nun Gruppenchats besser organisieren, sie lassen sich nämlich nun nach Wunsch umbenennen. Und apropos mehr Übersicht, das standardmäßige Layout für die Kontakte wurde auf eine Listenansicht geändert.

Die neuste Version des BBM findet ihr bereits im Play Store als App-Update, ebenso gibt es natürlich schon die APK auf dem APKMirror für die manuelle Installation.