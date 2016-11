Nicht nur einen frischen Look gibt es für den Play Store an einigen Ecken in den letzten Tagen, sondern auch neue Funktionen werden durch Google eingeführt. Brandneu ist beispielsweise ein Trending-Bereich für „Unterhaltung“ bzw. „Filme, Musik, Bücher“. Dieser zumindest für englischsprachige Nutzer bereitstehende Bereich zeigt uns die aktuellen Trends zum Beispiel der Kinobranche an. Zu neuen Filmen gibt es Videos, Interviews und andere Infos.

Ebenso werden Apps angezeigt, die mit dem jeweiligen Film verwandt oder wenigstens ähnlich sein könnten. Klar, zum folgenden Beispiel „Doctor Strange“ sind das natürlich Spiele von Marvel.

Dieser neue Bereich ist bei mir definitiv noch nicht vorhanden, vielleicht ja aber schon auf euren Geräten? Gleiches gilt für die bereits erwähnten Design-Updates, über die wir schon berichteten.

Promo für Abos

Google ermöglicht zudem bald Promo-Aktionen für Abonnements. Dadurch wird beispielsweise möglich, dass Neukunden eines Abos automatisch dieses für die ersten drei Monate günstiger erhalten. So will man natürlich möglich machen noch mehr Neukunden zu gewinnen, Apps mit Abonnements hatten in den vergangenen drei Jahren immerhin eine Zuwachs der Nutzung von über 10 %.

