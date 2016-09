Für die Nutzer von Dateimanagern unter Android dürfte der Solid Explorer spätestens nach dem neusten Update auf Version 2.2 wieder ganz hoch im Kurs stehen. Der Entwickler hat gleich mehrere coole Neuerungen integriert. Fangen wir mit Multi-Window an, das unterstützt der Solid Explorer nun in Android 7 Nougat ganz offiziell. Ebenso neu ist ein Day/Night Theme, das auf Wunsch automatisch je nach Uhrzeit in den dunklen oder hellen Look umschaltet.

Der Knaller ist aber mit Sicherheit die Verschlüsselung, der Entwickler nennt es spaßeshalber auch Porn-Mode. Ihr könnt besonders wichtige bzw. sensible Dateien gesondert verschlüsseln (AES256), ohne Code und Solid Explorer lassen sich diese dann nicht mehr öffnen. Noch cooler ist, dass man nun auf Wunsch den Fingerabdrucksensor dafür verwenden kann, denn der Solid Explorer zapft dafür nun die API ab Android 6 Marshmallow an.

Auch für andere passwortgeschützte Inhalte (Cloudspeicher zum Beispiel) lässt sich jetzt der eigene Fingerabdruck für den Zugriff darauf nutzen. Sehr nice Geschichte, Version 2.2 des Solid Explorer bekommt ihr seit Samstag natürlich direkt über den Google Play Store angeboten.

[via Krzysztof Glodowski, Reddit]