Schon im Sommer 2016 hatten wir über eine neuen Funktion für die App-Charts im Play Store berichtet, jetzt kommt sie wohl bei immer mehr Nutzern auch tatsächlich final in der App an. Eine neue Taste landet im Play Store, mit welcher ihr die App-Charts ein wenig besser filtern könnt. Nun lässt sich einfach aktivieren, ob in den Charts bereits auf eurem Gerät installierte Apps angezeigt werden sollen oder nicht.

Google braucht bei manchen Neuerungen einfach eine Weile, um sie dann endlich mal für alle Nutzer bereitzustellen. So eben auch bei diesem neuen Schalter, der nun sieben Monate gebraucht hat. Nun sollte er auch bei deutschsprachigen Nutzern im Play Store aufgetaucht sein, zumindest ist das bei mir und einigen anderen der Fall.

Die Neuerung sieht dann auch bei euch wie folgt aus:

Habt ihr die neue Funktion bereits auf euren Geräten?