Lange wird sich Google mit Android 7.1.1 sicher nicht mehr aufhalten, nun gibt es sogar ein Datum für die Veröffentlichung der neuen Android-Version. Wobei das immer von zwei Seiten betrachtet werden muss, Android 7.1 wurde ja mit den Pixel-Geräten schon veröffentlicht, allerdings bislang wirklich nur für die neuen Google-Smartphones. Im Dezember, das kündigte Google bereits an, wird dann Android 7.1 komplett veröffentlicht, genauer gesagt am 6. Dezember.

Nicht zum ersten Mal kann dieses Detail ein Provider verraten, diesmal Vodafone auf den eigenen Supportseiten zum Nexus 6P. Dort wird das Update auf Android 7.1.1 für den 6. Dezember angekündigt, dann natürlich bereits mit dem Sicherheitspatch 5. Dezember 2016.

Ab diesem Tag werden die Updates für die Nexus-Geräte 5X, 6P und 9 verteilt, wie auch für das Pixel C. Irgendwann in den kommenden Wochen bzw. Monaten folgen sicher auch die Updates für die Geräte anderer Hersteller. Wer mit der aktuellen Beta unterwegs ist, wird sofort ein OTA-Update erhalten.

Welche Neuerungen Android 7.1 überhaupt mit an Bord hat, findet ihr in diesem Artikel. Unter anderem sind die App Shortcuts am Start, auf die sicher mehr und mehr Launcher in naher Zukunft zurückgreifen werden.

Besonders fix sind bereits die Jungs und Mädels bei Cyanogen, Version 14.1 ist bereits veröffentlicht bzw. für einige Geräte am Start.

[via Androidauthority]