Auch für den Google Assistent ändert sich mit dem Marktstart der Pixel-Smartphones etwas, auch die Preview in Google Allo spricht nun nämlich auch Deutsch. Bislang konnte der Google Assistent in Allo eigentlich nur die englische Sprache verstehen und antwortete auch nur in dieser, was sich nun aber mit dem Marktstart der Pixel-Smartphones ändert. Google kann den Assistent auf die deutsche Bevölkerung nicht in einer Fremdsprache loslassen und tut das auch nicht.

Gut auch für die, die den Assistent nur in Allo derzeit als Preview nutzen können, auch dort antwortet die künstliche Intelligenz nun in unserer Sprache. Dadurch sollte es etwas einfacher sein dem Assistent Fragen zu stellen oder Aufgaben mitzuteilen.

Es ändert sich allerdings nichts daran, dass der Assistent vorläufig als eigenständige App exklusiv für die Pixel-Smartphones zur Verfügung steht. Obwohl es schon einen Trick gab, womit der Assistent auf anderen Geräten lief. Es bleibt für Leute ohne Pixel also weiter nur die etwas umständliche Nutzung über Allo. Schade.

Wir hatten Allo und den Assistent schon vor einiger Zeit probiert, mehr dazu in einem gesonderten Artikel. Ist eigentlich jemand unter euch, der ein Pixel besitzt?

[via mobiFlip]