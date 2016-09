HTC präsentiert wie angekündigt die neue Desire 10-Serie, welche mit zwei Smartphones an den Start geht. Keine Überraschung ist die heutige Präsentation der neuen Desire 10-Serie von HTC, der Hersteller hatte beide Geräte schon eine Weile lang angekündigt. Fangen wir direkt mit dem Desire 10 Pro an, das bessere der beiden neuen Androiden mit Helio P10-Prozessor, 5,5″ Full HD-Display, 3/4 GB RAM, 32/64 GB Datenspeicher, 20 MP Hauptkamera und 13 MP Frontkamera.

Über das Desire 10 Lifestyle war schon seit Montag alles bekannt, hier löst das Display mit nur 720p auf, der Prozessor entstammt der Snapdragon 400er Serie, es gibt 2/3 GB RAM und 16/32 GB Datenspeicher, die Hauptkamera löst mit 13 MP auf und die Frontkamera mit 5 MP. Gestern wurde ich gefragt, wofür die 150 in den Teasern stand. Das wissen wir nun, es handelt sich um eine 150° Weitwinkelkamera an der Frontseite.

Die Gehäuse sind ein Mix aus Metall und Kunststoff und in interessanten Farbkombinationen verfügbar, optisch kann man die Geräte hauptsächlich vom Laser-Autofokus der Kamera und Fingerabdrucksensor des Desire 10 Pro unterscheiden. Ich kann dem Look beider Geräte durchaus etwas abgewinnen, sie fallen definitiv in der Masse auf.

Beide Geräte verfügen zudem über einen micrSD-Slot, das Desire 10 Pro zudem über einen Fingerabdrucksensor an der Rückseite. Im Pro ist übrigens ein 3000 mAh Akku verbaut, im Lifestyle ein nur 2700 mAh kleiner Akku, beide Geräte kommen noch mit einem microUSB-Anschluss daher.

GPS, Bluetooth 4 LE, Dual-SIM (je nach Markt), BoomSound usw. sind natürlich auch an Bord. Preise sind mir zum Zeitpunkt des Artikels nicht mitgeteilt, wir werden uns wohl irgendwo zwischen 350 und 450 Euro einordnen.

