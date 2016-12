Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Mehr oder weniger stehen Meizu und Xiaomi in direkter Konkurrenz zueinander, das zeigt auch das brandneue Meizu Band mit OLED-Display und kleinem Preisschild. Um die 30 Euro werden für das Meizu Band fällig, es spielt also durchaus in einer Liga mit dem Mi Band 2 von Xioami. Wie die Konkurrenz hat es ein OLED-Display integriert, welches neben der Uhrzeit auch die wichtigsten Fitness-Daten anzeigen lassen kann.

Weitere Parallelen sind zu finden, im Meizu Band kommt ebenfalls ein Pulsmesser (von AMS) zum Einsatz, des Weiteren kann das Gerät für Benachrichtigungen des Smartphones* verwendet werden, es misst den eigenen Schlaf und im Bad oder der Dusche muss es nicht unbedingt abgenommen werden (IP67).

Stellt sich nur noch die Frage, ob das Meizu Band genauso eingeschränkt beim Tracking eurer Aktivitäten ist oder vielleicht doch das Mi Band 2 hinter sich lässt. Diese Erkenntnis müssen wir noch abwarten, etwa bis die ersten Testberichte reinkommen.

Bei der Akkulaufzeit jedenfalls hinkt man hinterher, Meizu gibt eine Laufzeit von rund sieben Tagen an. Finde ich aber auch nicht weiter schlimm, einmal die Woche das Gerät ans Netzteil zu hängen ist akzeptabel.

[via GizmoChina, AndroidAuthority]