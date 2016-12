Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

YouTube für Android bekommt in der neusten App-Version eine kleine Neuerung, damit der Nutzer mit einer kleinen Gesten 10 Sekunden vor und zurückspulen kann. Hin und wieder kommt es doch mal vor, dass man eine spannende oder interessante Szene in einem Video verpasst hat und nur ein paar Sekunden zurückspringen muss, wofür allerdings die vorhandene Zeitleiste nicht unbedingt geeignet bzw. einfach nicht komfortabel genug ist.

In der neusten App gibt es eine neue Geste, jetzt reicht ein doppeltes Tippen auf die rechte oder linke Hälfte des laufenden Videos, um jeweils einen Sprung von 10 Sekunden auszulösen. Nötig ist zur Nutzung wohl unbedingt mindestens die App-Version 11.47.55 oder neuer, zudem muss man die App-Daten der App in den Einstellungen manuell löschen. Noch wird die neue Funktion getestet, sie muss also nicht unbedingt bei jedem Nutzer verfügbar werden.

Falls ihr die besagte App noch nicht via Play Store erhalten habt, dann zieht sie auch vom APKMirror und installiert sie manuell auf euren Geräten. Erfolgsmeldungen gern in die Kommentare.

[via Androidpolice]