Zumindest in Südkorea hat die Verteilung eines neuen Updates für das Galaxy S8 begonnen, das Smartphone erhält damit eine neue Option für die Displayeinstellungen. Samsung wurde zuletzt für das Display des Galaxy S8 kritisiert, denn zahlreiche Nutzer beschrieben ein rotstichiges Displays. Tatsächlich „kann das passieren“, viele Geräte haben einen leichten Gelbstich, mal einen leichten Blaustich, doch der Rotstich einiger Galaxy S8 war schon extrem auffällig.

Samsung hat sich allerdings von Beginn an damit verteidigt, dass dieses Problem eher mit der Kalibrierung des Displays zusammenhängt und es auch in der Natur der Technik läge. Bei einem AMOLED Display kann nicht gewährleistet werden, dass die Darstellung der Farbe immer exakt gleich ist. Inzwischen will man den Nutzern mit einem Update ein weiteres Tool an die Hand geben, damit sich das Display noch besser kalibrieren lässt.

Due to the nature of Super AMOLED displays, there can be natural differences in color.

Erste Nutzer erhalten das Update, es bringt eine neue Option namens „Screen edge colour balance“ mit. Schon jetzt kann man in der „Anpassungsfähigen Anzeige“ die allgemeine Farbbalance einstellen, was mit der neuen Option wohl noch besser möglich sein wird.

Noch ist wohl aber nicht so richtig klar, ob man damit das angesprochene Problem tatsächlich beheben kann. Hier sollten wir abwarten, bis sich erste Nutzer zum Thema melden. Ebenso ist kein Termin bekannt, wann wir das Update hier in Europa sehen werden.

[via XDA Dev, Sammobile, BGR]