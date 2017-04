Fangen wir doch direkt mit den diversen Meldungen bzgl. der Funktion des drahtlosen Aufladens an, denn es gibt Probleme mit einigen Ladegeräten. Wer hier ganz sicher sein will, sollte wohl tatsächlich zum Original von Samsung greifen. Allerdings zum neuen Ladegerät für das S8* , ältere Ladegeräte scheinen seltener akzeptiert zu werden.

Es gab wohl ähnliche Probleme auch schon beim Galaxy S7, auch das hatte ältere Ladegeräte gern verschmäht. Derzeit ist nicht klar, ob Samsung eventuell mit einem Update für den Support für älter Ladegeräte sorgen wird. Ich würde eher nicht darauf hoffen.

It’s possible that if the charger is an older model that it’s just not able to charge the newest phone. Same thing happened with the really old wireless chargers when the S7 and S7 Edge came out. There might be an update to fix that, or it might need one of the new wireless chargers in order to work.