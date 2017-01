Telegram bekommt eine neue Desktop-App spendiert, der Sprung auf Version 1.0 bringt ein paar Neuerungen mit. Vor allem am Design haben die Entwickler und Designer gefeilt, sodass die App ein konsistentes Material Design an allen Ecken und Enden bietet, sogar die Unterstützung für Custom-Themes ist integriert und ermöglicht dem Nutzer einen eigenen Look für seine Telegram-App. Des Weiteren gibt es einen Nachtmodus, der die App in Schwarz hüllt.

Die Nachrichten zwischen Telegram Desktop und der mobilen App werden verschlüsselt über die Cloud synchronisiert, sodass auch hier die Sicherheit gegeben sein sollte. Ansonsten war es das mit großen Neuerungen, sicher sind unter der Haube noch einige Fehler und Bugs rausgeflogen.

Die fertige App in Version 1.0 erhaltet ihr für Windows und andere Plattformen unter diesem Link.

[via mobiFlip]