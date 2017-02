Kurz nach dem Jahreswechsel zeigte uns Evleaks das neue HTC One X10 und nun sehen wir das Design durch weitere Fotos bestätigt. Dieses Smartphone gehört in die Mittelklasse und könnte eines der letzten Geräte dieser Art von HTC sein, denn der Hersteller will sich nach aktuellen Informationen aus dem Markt der günstigeren Android-Geräte zurückziehen. Wo man genau die Grenze ziehen will, ist allerdings nicht genauer kommuniziert.

Schlicht wird dieses neue Smartphone aussehen, die Frontseite ist sehr einfach gestaltet. Dort zu sehen sind kapazitive Tasten für die Steuerung von Android, das vermutlich 5,5″ große Display bietet dadurch mehr Platz für Inhalte. Über die Rückseite gibt es ähnliches zu berichten, ein schlichter Look mit einem Kameradesign geerbt vom HTC 10.

Folgend nochmals das bekannte Bild, auf dem wir ebenso Front und Rückseite sehen konnten.

[via SlashLeaks]