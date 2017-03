Samsung will und wird zum Galaxy S8 wieder reichlich Zubehör anbieten, jetzt gibt es zahlreiche Infos, Bilder und sogar die Preise des Zubehörs. So könnt ihr bei Interesse am Galaxy S8 schon mal euer Budget planen, was vielleicht noch für Zubehör über die Theke gehen wird. Weiterhin bleibt für mich besonders DeX interessant, über die Dockingstation konnten wir bereits berichten. Noch mehr Details haben die WinFuture-Kollegen aus dem Netz graben können.

Cover wird es einige geben, darunter nun ein neues zweiteiliges Case (20 Euro), ein Cover mit Tastatur (60 Euro) und sogar eine Rückseite aus Alcantara. Man muss aber schon ordentlich Geld auf den Tisch legen, das LED Cover kostet 60 Euro, das fast funktionslose (NFC integriert) Alcantara-Cover schlägt noch mit 45 Euro zu Buche.

Weiterhin gibt es auch ein Powerpack mit 5100 mAh Kapazität (70 Euro), die erwähnte Dockingstation zur Verwandlung in einen PC (150 Euro) und ein Wireless Charging-Dock (80 Euro).

Vorgestellt wird alles zusammen am 29. März, wir werden dann zum Event alle wichtigen Infos berichten.