Google geht noch weitere interessante Schritte in diesen Tagen, auch Google Now wurde umbenannt und hat einen nun recht harmlosen Namen. Unter Google Now kann man sich als Normalsterblicher eigentlich nicht viel vorstellen und unter Google Now on Tap auch nicht so richtig. Deshalb wurden beide Funktionen nun umbenannt, zumindest ab der aktuellsten Beta der Google-App für Android. Now on Tap heißt nun Bildschirmsuche, Now schimpft sich jetzt einfach nur noch Feed.

Feed finde ich für deutsche Nutzer zwar nach wie vor nicht so prickelnd, allerdings lässt sich dieses Wort auch kaum besser in die deutsche Sprache übersetzen. Aber warum nun das Ganze? Tja, ich denke das hängt ganz klar mit dem neuen Google Assistent zusammen, der Google Now als solches quasi ersetzen wird.

Zudem steht der neue Pixel Launcher auf den neuen Pixel-Smartphones in den Startlöchern. Dann hätten wir einen Google Now Launcher mit Google Now und einen Pixel Launcher mit Google Now oder Google Assistent? Now wird daher wohl als Feed weiterhin seine bisherigen Funktionen haben, der Assistent allerdings alle weiteren Aufgaben erledigen.

Letztlich glaube ich an eine bunte Verschmelzung neuer und alter Funktionen und Dienste, allerdings nicht durch die bloße Abschaffung von Now und Now on Tap, sondern mittels Zusammenführung neuer und alter Dienste und eben passender Umbenennung.