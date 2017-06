Nintendo will die Classic-Serie fortführen, nun haben Partner geplaudert und bestätigen den SNES Classic Mini für dieses Jahr. Schon im vergangenen Jahr gab es eine erste Classic-Konsole, Nintendo hatte den NES mit diversen Spielen neu aufgelegt und für ca. 70 Euro in den Handel gebracht. Natürlich ging das Projekt durch die Decke, weshalb Nintendo den Hype in diesem Jahr erneut nutzen möchte.

UPDATES: Ups, das ging aber schnell. Zum Start in die neue Woche hat Nintendo nun wirklich das SNES Classic Mini vorgestellt. Mehr Infos dazu in diesem Artikel.

In diesem Jahr soll das SNES Classic Mini erscheinen, dazu waren Gerüchte bereits in den letzten Monaten bekannt geworden. Nun haben Geschäftsführer einzelner GameStop-Filialen bestätigt, dass ein SNES Classic Mini definitiv in Arbeit ist und nicht mehr lange auf sich warten lässt. Wir rechnen mit dem Weihnachtsgeschäft.

Nintendo soll den Ausbau der Classic-Serie nur deshalb anstreben, weil man in die Schlagzeilen will. Unterm Strich sollen die Verkäufe aktueller Geräte gefördert werden, wie etwa der Nintendo Switch. Zwar verkauft sich die Konsole bereits sehr gut, doch Nintendo will diesen Erfolg natürlich weiter fördern.

Laut anonym gehaltenen Quellen hat Nintendo auch hinter den Kulissen noch nicht bestätigt, ob für das kommende Jahr sogar schon ein N64 Classic Mini geplant ist.

